Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü

11.10.2019 00:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüşerek, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini hatırlattı. Akar ayrıca mevkidaşlarına Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

AMAÇ SURİYELİLERİ EVLERİNE DÖNDÜRMEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, görüşmede, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Akar-Wallace görüşmesinde savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.

MARK ESPER İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.