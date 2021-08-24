Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 10. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 10. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 10. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu 10. bölüm bugün var mı, Baht Oyunu son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu bölüm bugün mü, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar. Bora'nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora'nın samimiyeti Ada'yı çileden çıkarırken, Meltem'in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe'ye açıp yardım ister. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ada ve Tuğçe, Meltem'i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora'yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada'nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem'in gerçek yüzünü Bora'ya göstermek için kolları sıvar. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?

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Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 10. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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