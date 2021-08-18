Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı izlemek isteyen vatandaşlarımız Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölüm izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar. Bora'nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora'nın samimiyeti Ada'yı çileden çıkarırken, Meltem'in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe'ye açıp yardım ister. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ada ve Tuğçe, Meltem'i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora'yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada'nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem'in gerçek yüzünü Bora'ya göstermek için kolları sıvar.

BAHT OYUNU 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor. Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!