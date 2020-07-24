Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "Yapay zekaya hakim olanlar...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "Yapay zekaya hakim olanlar...

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır" "Üniversitede E-Mahkeme dönemini başlattık" "31 Ağustosta derslerin başlayacağını umuyoruz" BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim...

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel:
24.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:38

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır"

"Üniversitede E-Mahkeme dönemini başlattık"

"31 Ağustosta derslerin başlayacağını umuyoruz"

DÜZCE - BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, pandemiden sonra dünyanın geçmiş dünya olmayacağını belirterek "Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır" dedi.

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Düzce Bahçeşehir Kolejini ziyaret ederek, Okul Kurucusu Mehmet Albayrak, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Enver Yücel, korona virüs pandemisinden sonra yeni dünya düzeninin eskisi gibi olmayacağını ve bütün sektörlerin bundan etkileneceğini söyledi. "Dünkü sanayi devrimi anlayışı ile biz yenidünyayı yönetemeyiz. O zaman biz çocuklarımıza anaokulundan itibaren biz daha iyi bir sistemi öğretmemiz lazım" diyen Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak e-mahkemeyi başlattıklarını belirterek, "Şunu söyleyebilirim artık pandemiden sonra dünya geçmiş dünya olmayacak. Pandemi biter aşı bulunur ama yenidünya düzeni eskisi gibi olmayacak. Dolayısı ile yenidünyada neler olacak. Bütün sektörler etkilenecek. Eğitim, sağlık etkilenecek. Bahçeşehir Üniversitesi daha bir hafta önce e-mahkemeyi başlattı. Yine uzaktan bir mahkeme yapılabilecek. Dağ başında ki bir kişi mahkemesi ile ilgili 20-30 kilometre gidip, şehre gelmesine gerek kalmayacak. Bir muhtarın odasına giderek bu mahkemesi yapabilecek. Bunu Bahçeşehir Üniversitesi olarak yaptık. Bunu Adalet Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza ilettik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sağlıkta doktor artık uzaktan size muayene edebilecek. Size reçete yazabilecek. Her alanda böyle olacak. Tarım yapı ve sistemler değişecek. Bize düşen görev, üniversite olarak Bahçeşehir Kolejleri olarak anaokulundan itibaren yenidünya düzenine göre biz eğitim öğretim yapmamız lazım. Dün ki sanayi devrimi anlayışı ile biz yenidünyayı yönetemeyiz. O zaman biz çocuklarımıza anaokulundan itibaren biz daha iyi bir sistemi öğretmemiz lazım. Bütün bunları yapacak olanlarda öğretmenlerdir. Ne kadar teknolojiyi yaparsanız yapın öğretmen bu işin baş mimarıdır. Öğretmeninizi buna göre yetiştireceksiniz. Öğretmeninizi hizmet içi eğitimler ile yetiştireceksiniz ve öğretmeninizi buna göre bu yapıya göre hareket ettireceksiniz. Yüz yüze öğretim tam olmadı. O zaman hibrit bir modele geçilecektir. Hem yüz yüze eğitim öğretim devam ederken bir yandan da uzaktan eğitim devam edecektir. Bahçeşehir Kolejleri olarak ben bunu söyleyebilirim. Bütün Türkiye'de Bismil'de de Van'da da Çanakkale'de İstanbul'da Ankara'da bütün Türkiye'de ki Bahçeşehir Kolejlerinde öğrenciler aynı anda aynı dersi mükemmel bir şekilde alıyorlar. Çünkü yapay zeka temelli bireysel öğretim sistemini geliştirdik. Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır" diye konuştu.

"31 Ağustosta derslerin başlayacağını umuyoruz"

Enver Yücel, yeni döneme hazır olduklarını belirterek, "Bahçeşehir Kolejlerinin yeni dönemde 31 Ağustos'ta derslere başlayacağını umuyoruz ve okulları ben ve arkadaşlarım gezip dolaşıyoruz. Bu yeni sisteme göre, hazır mı değil mi? Arkadaşları ziyaret edip okullara bakıyoruz. Kendilerine daha dikkatli olmaları daha iyi olabilmeleri ve bu süreci de iyi geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Düzce Bahçeşehir Koleji başladığı günden bugüne kadar Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bizi en güzel şekilde temsil eden mükemmel bir kampüsümüz oldu. Ben değerli yöneticilerimizi, öğretmenleri, müdürleri, müdür yardımcılarımızı ve buranın kurucusunu tebrik ediyorum. Markamız Düzce'de hak ettiği yeri bulmuştur. Öğrencilerimizin başarıları her zaman bizim gurur kaynağımız olmuştur. Düzce'de Bahçeşehir Kolejini daha da geliştirebilmek için de yeni ilaveler spor alanları bunların hazırlıkları içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bizim için gurur kaynağı"

Dünyanın başka yerlerinde de üniversitelerinin olduğunu ifade eden Yücel, "Biz Dünya'da en büyük eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Anaokulu'ndan Üniversite'ye kadar çeşitli kampüslerimiz var. Merkez ana kampüs İstanbul ama Dünya'nın başka yerlerinde de üniversitelerimiz var. Amerika, Almanya, Gürcistan, İngiltere'de Üniversitelerimiz var. Buralardan mezun olan çocuklarımızın Dünya'nın hemen hemen her noktasında eğitim öğretim görebilecekleri evleri var. Bu bizim için Türkiye için gurur kaynağı bir şey" ifadelerini kıllandı.

"Yeni döneme hazırız"

Sabırsızla öğrencileri beklediklerini söyleyen Yücel, "Korona virüs sürecinde çok mutlu olduk. Dünya'nın en büyük ülkeleri süper ülkeleri çok beceremedi. Bahçeşehir kolejleri, bunu söylemek kolay değil ama yine söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Ulusal medyada söylüyorum. Dünya'nın en iyi sistemini metod box olarak kurduk ve öğrencimiz yüz yüze eğitimden akademik olarak fark etmeksizin buralara kadar geldik. Şimdi yeni dönemde de ola ki bir sıkıntı oldu. Biz zaten uzaktan eğitimi devam ettireceğiz ama yüz yüze eğitimi de sabırsızlıkla öğretmenlerimiz hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Ekonomi
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Lütfü Türkkan Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "Yapay zekaya hakim olanlar... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:52:08. #1.14#
title