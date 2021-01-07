Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
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Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı

07.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:18
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren K.G. (61), çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde karayolunun ulaşıma kapatılması dolayısıyla tahsis edilen polis helikopteriyle Van'da hastaneye kaldırıldı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren K.G. (61), çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde karayolunun ulaşıma kapatılması dolayısıyla tahsis edilen polis helikopteriyle Van'da hastaneye kaldırıldı.

Van'da geçen yıl 4-5 Şubat'ta meydana gelen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı Van- Bahçesaray yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde ulaşıma kapatılıyor. Dün akşam, yolun kapalı olduğu saatlerde Bahçesaray ilçesinde K.G., kalp krizi geçirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle K.G.'nin yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait 'Sikorsky' helikopter, K.G'yi hastaneye ulaştırmak için havalandı. Refakatçisi ile birlikte bölgeden alınan K.G., Van'a getirilip, pistte hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. K.G., daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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