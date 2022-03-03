Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini böyle taşladılar: İn aşağı in - Haberler

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Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini böyle taşladılar: İn aşağı in

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçelievler'de yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından "İn aşağı in" diyerek taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, taşlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki hafta önce sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.

TEPKİ GÖSTERENLERE KIZDI

Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi. Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu.

EVİNİ TAŞLADILAR

Bunun üzerine çevredekiler, "İn aşağı in" diyerek şüphelinin evini taşladı. Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenilirken taşlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİN EVİNİ TAŞLADILAR

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şirinevler, Saldırı, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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