Bahçelievler'de pazarcı esnafı, pazar yerlerinin taşınmasını protesto etti
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Bahçelievler'de pazarcı esnafı, pazar yerlerinin taşınmasını protesto etti

Bahçelievler'de pazarcı esnafı, pazar yerlerinin taşınmasını protesto etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Pazarcı esnafı, Bahçelievler Kıbrıs Caddesi'nde kurulan pazar yerinin Belediye Meclisi kararıyla başka bir alana taşınmasını protesto etti.

Pazarcı esnafı, Bahçelievler Kıbrıs Caddesi'nde kurulan pazar yerinin Belediye Meclisi kararıyla başka bir alana taşınmasını protesto etti.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası üyeleri, Kıbrıs Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde döviz ve afişler taşıyarak slogan atan pazarcılar, daha önceden tezgah açtıkları alana yürüdü. Yürüyüşe mahalle sakinleri de alkışlarla destek verdi.

Kıbrıs Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, caddeye çıkan ara sokaklarda bekledi.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, sorunun çözümü için Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) görüştüklerini söyledi.

Şengün, bir yıldır pazar açamayan esnafın mağdur olduğunu belirterek, Bahçelievler Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yeni pazar yerinin ulaşım açısından sorunlu olduğunu, esnafın ve halkın bu alana gitmek istemediğini kaydetti.

Önceki belediye başkanı Osman Develioğlu ile rahmetli Kadir Topbaş döneminde İBB tarafından istimlak edilen bir arazide hem pazar yeri hem de otopark hizmeti verecek şekilde bina yapıldığını dile getiren Şengün, ancak bu yerin kendilerine tahsis edilmediğini kaydetti.

Yeni yapılan kapalı otoparkın İBB iştiraki İSPARK tarafından işletildiğini dile getiren Şengün, şöyle devam etti:

"Buranın kontrolü İBB Başkanlığındadır. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum. Pazarımızı bize teslim edin, pazarımızı bize verin. Pazarımızı açmak istiyoruz. Pazarımız bize verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İsteğimiz kapalı ve yapılmış bir pazar yeri. Haftada bir gün, cumartesi günleri pazar kurulması, diğer günlerde otopark yapılması kaydıyla Bahçelievler halkının hizmetine verilebilir. Biz de satışlarımızı yaparak vatandaşa hizmet görevimizi sürdürürüz. Talebimiz karşılanana kadar da mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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