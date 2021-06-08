Bahçelievler'deki denetimlerde sahte kimlik kullanan 2 hükümlü yakalandı

Bahçelievler'de yapılan asayiş ve Kovid-19 denetimlerinde, sahte kimlik kullandıkları tespit edilen haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

Bahçelievler'de yapılan asayiş ve Kovid-19 denetimlerinde, sahte kimlik kullandıkları tespit edilen haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesine bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, dün ilçede asayiş ve salgın denetimleri yaptı.

İlçede 8 ayrı noktada yapılan uygulamalarda, toplam 20 bin 830 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 46 kişi hakkında farklı suçlardan aranması ve firari olması nedeniyle gerekli yasal işlemler yapıldı.

Ayrıca denetimlerde sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve hırsızlık gibi 25 ayrı suçtan 54 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile yine sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve hırsızlık gibi 22 ayrı suçtan 24 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ekipler, 1210 aracı denetledi. Bir ruhsatsız tabanca bulunduran araç sürücüsüne, çakar-siren tertibatı bulunan 1 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçede bulunan 21 metruk bina ve 65 çocuk parkı kontrol edildi.

Uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan