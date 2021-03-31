Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü.

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü. Polis, durmayarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçerken plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı 76 yaşındaki S.Ü., kanlar içinde yerde kaldı. Kimliği tespit edilemeyen sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaşırken yerde yatan yaralıyı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı S.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çalışması sırasında 2 şeridi trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, S.Ü.'nün hayatını kaybettiği yerde detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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