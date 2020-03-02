Bahçeli, elini cebinden çıkarıp Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı
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Bahçeli, elini cebinden çıkarıp Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na takındığı tavır dikkat çekti.

02.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21
Bahçeli, elini cebinden çıkarıp Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı

Türkiye'nin Esad rejimi ile masaya oturması gerektiğini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı ile Türkiye'nin gerekirse Şam'a kadar ilerlemesi gerektiğini belirten Genel Başkanı , şehit cenazesinde karşı karşıya geldi.

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli, alana sonradan gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anda Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin bu tavrı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözleniyor.


Haber Videosu

: Bahçeli, elini cebinden çıkarıp Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı
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