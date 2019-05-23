Bahçeli'den, Komünist Başkan'ın "Dersim" Hamlesine Sert Çıkış: Yok Hükmündedir

Tunceli Belediye Meclisi, belediye girişindeki Tunceli isminin yazılı olduğu tabelanın 'Dersim' diye değiştirilmesi kararı almıştı. Karara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın gerekçeli kararı ve Tunceli Belediyesinin Dersim kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi;

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür.

Ülkemiz günbegün ağırlaşan iç ve dış sorun alanlarının çok yönlü baskı ve dayatması altındadır. Türkiye'ye şantaj oklarını yönelten küresel odaklar bir yanda egemenlik haklarımızı diğer yanda da milli ve tarihi kazanımlarımızı tehdit etmektedir. Milli bekamız çok cepheli risk ve tehlikelere maruzdur.

"KARAR AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR"

"Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır. Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan "Tunceli" ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"DERSİM İSMİYLE ANILAN BİR VİLAYET YOKTUR"

"Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır. Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır. Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir."

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediyesinden dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü gerçekleştirdiği toplantılarda, belediye hizmet binasında bulunan tabelada yazılan Tunceli ibaresinin değiştirilerek Dersim yazılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Kentimizin kültürü, tarihi ve inanç biçimini yaşatmak adına belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelada yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca ilimizde yaşayanların Türkçenin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çokluğuyla kabul edildi."