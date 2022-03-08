Bahçeli: Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Talebi kamçılayarak ay çiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan karaborsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısının 20 bini bulduğunu söyledi. Bahçeli, "Rusya'nın hem diyaloğa hazır olduğunu açıklaması hem de hunhar saldırılarına devam etmesi stratejik bir oyalamadan başka bir manaya gelmemiştir. Karşımızda Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal tahakkümü söz konusudur. Burada asıl ve öncelikli sorumluluk Rusya'nındır. Çünkü ilk kurşunu atan, Ukrayna topraklarına musallat olan Rusya'dır. ABD, AB ve NATO ise günü kurtarmanın, çatışmaları kızıştırmanın, kendi aralarındaki zedelenen ittifak gücünü kurnazca temerküz etmenin hevesinde ve peşindedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, sayıca kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke bu savaşın ekonomik, ticari, insani ve diplomatik temelli vahim sonuçlarına direkt maruz kalmaktadır. Buğday ithalatımızın yüzde 87'si Rusya ve Ukrayna'dan karşılanmaktadır. Doğal gaz ithalatımızın yüzde 40'yla, petrol ithalatımızın yüzde 25'i tek başına Rusya'dan temin edilmektedir. Bu ülkeden gelen yaklaşık 7 milyon turist ülkemizde ağırlanmaktadır. Savaşın sürmesi, daha vahimi uzaması, ticaret kanallarını tıkayacak, diyalogları kapatacak, ülke ekonomilerini koronadan sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansa sokacaktır" diye konuştu.