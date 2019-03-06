Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi
Trabzon'da çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen 76 yaşındaki Celal Ersin, korkunç şekilde can verdi.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde temizlik yaptığı çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen Celal Ersin (76) yanarak, hayatını kaybetti.
YOLDAN GEÇENLER ALEVLERİ GÖRÜP GELDİ
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dereyurt Mahallesi'nde yaşandı. Temizlik için evinin yakında yer alan çay bahçesine gelen Celal Ersin, kestiği çalı ve yabancı otları toplayıp, ateşe verdi. Ancak kısa süre sonra dengesini kaybedip, yaktığı ateşin üzerine düştü. Yoldan geçenler, alevleri merak edip gelince, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yöre sakinleri alevlere müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından sağlık ekipleri, Celal Ersin'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Yaktığı ateşe düşerek can veren Ersin'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yinede araştırılmalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. yakınlarına sabır versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yüce Yaratan Rahmet ve Merhamet etsin. Toprağı NUR, mekanı CENNET, yardımcısı Yüce Yaratan ve onun Yüce İSLAM Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sav. olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kim bilir nasil can verdi. allah obur tarafta mukafatlandirsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Elim bir o kadar da ''ACI'' bir o kadar da ''VAHİM''bir ölüm. Korkunç bir ölüm. Yüce Yaratan kimseye böyle bir dramatik, bir o kadarda ACI, bir o kadarda VAHİM bir ölüm nasip etmesin. Yüce Yaratan yar ve yardımcısı, toprağı ''NUR''mekanı''CENNET'' yardımcısı Yüce Yaratan CC. ve onun Yüce İSLAM Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sav. olsun. Merhuma Yüce Yaratan dan rahmet ve merhamet, yakınlarına da sabır ve metanet dilerim. Tüm Türkiye nin başı sağ olsun derim.Cevap Yaz Yayından Kaldır