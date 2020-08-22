Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattı

Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattıSİVAS'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğalgaz borusunun patlattı.

22.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:15

Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattı

SİVAS'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğalgaz borusunun patlattı. Patlama paniğe yol açtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki Mehmet Ali Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, evinin bahçesini kazarak açtığı çukurda tandır yapmak istedi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bahçesini kazan Yıldırım, kazdığı çukurda ateş yakarak yemeğini pişirdi. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkarak çarşıya giden Yıldırım, eve geldiğinde oturma odasının penceresinden bir ses ve gaz kokusu aldı. Pencereden baktığında bahçesinde kazdığı çukurdan doğal gaz çıktığını fark etti. Eve giden doğal gaz borusunu patladığını anlayan Yıldırım, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Gaz kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kesildi.

Yıldırım çarşıdan gelip eve girdiğinde sesi duyduğunu anlatarak, "Dışarıya çıktığımda doğal gaz patlaması ile karşılaştım. Allah'tan doğal gaz olduğunu anladım. Sonradan ateş falan yakmadık. Burayı mangal yapmak için tandır şeklinde kazdık. Şükür bir sıkıntı çıkmadı" dedi.

Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Çanakkale'de bir gemide, 50 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Çanakkale'de bir gemide, 50 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Fatih Dönmez Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Alişan Hadise Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Enerji Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Bahçede mangal yapmak isterken doğalgaz borusunu patlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:15:44. #1.14#
title