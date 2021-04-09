"Baharın müjdecisi" leylekler Sakarya'yı renklendirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi göç eden leyleklere ev sahipliği yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi göç eden leyleklere ev sahipliği yaptı.

Kışlama bölgesinden üreme bölgelerine hareket eden çok sayıda leylek, Sakarya semalarında görüldü.

Havaların ısınmasıyla göç eden ve hava şartlarının etkisiyle mola veren yüzlerce leylek, Darıçayırı Mahallesi'nde güzel tablolar oluşturdu.

Mahalle girişinden merkeze kadar geniş bir alanda mola veren leylekler, tarla ve arazilerde hem yiyecek aradı hem de uzun yolculuklarının yorgunluğunu attı.

Baharın müjdecisi olan leylekleri hem havada hem karada bu kadar kalabalık gören mahalle sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün