Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin hayatı ve biyografisi! Bahar Şahin kaç yaşında, nereli?
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Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin hayatı ve biyografisi! Bahar Şahin kaç yaşında, nereli?

27.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:19
Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin hayatı ve biyografisi! Bahar Şahin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bahar Şahin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bahar Şahin hakkında merak edilenler. Bahar Şahin hayatı ve biyografisi. Bahar Şahin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bahar Şahin merak konusu oldu. İşte Bahar Şahin hakkında merak edilen Bahar Şahin kimdir, Bahar Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mayıs 1997

23 kaç yaşında

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Nereli: Ankara

Boy: 1,65 m

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

FİLMLERİ

Yol Arkadaşım 2017 Cemre

Yol Arkadaşım 2 2018 Cemre

İyi Oyun 2018 Naz

Oha Diyorum 2017 Bahar

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