Bahar Korçan öldü mü? Moda tasarımcısı Bahar Korçan neden öldü?

Başarılı hayatı ve yaptıkları ile iz bırakan Bahar Korçan'ın ölüm haberi yas boğdu. Derin üzüntüye neden olan gelişme sonrası Bahar Korçan öldü mü? Bahar Korçan neden öldü, konuları araştırıldı.

BAHAR KORÇAN ÖLDÜ MÜ?

Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti. Kanser tedavisi görüyordu, 57 yaşındaydı.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

Başarılı isim, yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçildi.

Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2018'de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı

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