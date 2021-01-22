Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi

22.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:22
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi

Şimdilerde Doya Doya Moda yarışmasında yarışan Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutlarken ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi.

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programındaki hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Dün akşam kaldığı otelde ablası ve yakın arkadaşıyla 23. yaşını kutlayan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vererek Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın popüler olmak için her yolu denediğini söyledi.

Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi

KENDİSİNİ SANDALYEDEN YERE ATMIŞTI

Doya Doya Moda yarışmasında farklı konuşma şekli ve davranışlarıyla sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde bilerek kendini sandalyede yere atmıştı. Candan'ın bilerek yaptığı bu davranış jüri üyelerini de kızdırmıştı.

Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:22:00. #1.14#
title