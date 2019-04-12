Bağlar'da Mazbata, AK Parti'li Adaya Verilecek

YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mazbatanın, seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilmesi kararı alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Zeyyat Ceylan kazandı. YSK, Zeyyat Ceylan'ın, 29 Ekim 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilmesi nedeniyle mazbatanın, seçimi 2'nci sırada bitiren AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu'na verilmesini kararlaştırdı. - Ankara

Kaynak: DHA