Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi

Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlama kursu alan öğrencileri Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret ederek, müzenin bahçesinde mini bir konser verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlama kursu alan öğrencileri Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret ederek, müzenin bahçesinde mini bir konser verdi.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel, öğrencileri ile birlikte şehir müzesi ve arşivini ziyaret ederek müzenin bahçesinde mini bir konser verdi. Müzeyi ilgi ile gezen grup sergilenen eserleri tek tek inceleyerek ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindiler. Müze ziyaretinin ardından bağlama öğretmeni ve bağlama kursu öğrencileri müzenin bahçesinde ailelere mini bir konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretin sonunda bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel, misafirperverlikleri nedeni ile kendilerine nezaret eden belediye görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi
Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi
Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağlama kursu öğrencileri müzede mini bir konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:57:16. #1.15#

title