Bağırsakları Alınacaktı Anjiyo ile Kurtuldu

Samsun'da şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve burada bağırsak ameliyatı yapılmasına karar verilen 76 yaşındaki Nurcihan Demir, başka bir hastanede yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Bafra ilçesinde yaşayan Demir, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Samsun'da bir hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerinde bağırsaklarının alınmasına karar verilen Demir, ameliyat olmayı reddedince yakınları tarafından Medicana International Samsun Hastanesine getirildi.

Burada yapılan tetkiklerde Demir'in bağırsaklarını besleyen aort damarında pıhtılaşma nedeniyle tıkanıklık meydana geldiği belirlendi.

Hastanenin kardiyoloji bölümü sorumlusu Doktor Öğreti Üyesi Mustafa Yazıcı tarafından hastanın aort damarının çıkışındaki tıkanıklık anjiyografi ile açılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın hastane acil servisine dayanılmaz ağrı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Bağırsak damar tıkanıklığı, karın ağrısının ender, ancak önemli bir nedenidir. Nurcihan Demir'in yapılan tetkiklerinde ince ve kalın bağırsağı besleyen ana toplar damarında pıhtı tespit edildi. Bütün damarları besleyen ana damardaki tıkanıklığı anjiyografi ile açtık. Acil bir durumdu. Eğer tıkanıklığı fark etmeseydik hastanın bağırsakları alınacak ve ileride daha büyük sağlık sorunları yaşayacaktı. Zamanında tedavi edilmeseydi ölüme neden olabilirdi." dedi.

Mustafa Yazıcı, bağırsak damar hastalıklarının tanısını koyabilmek ve şikayetlerin başka hastalıklara ait olmadığından emin olabilmek için çeşitli tetkik ve görüntüleme yöntemlerin kullanılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Hasta Nurcihan Demir ise şiddetli karın ağrısından kurtulduğunu, sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA