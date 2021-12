Bağımsız sanatçılara kapılarını açan One Akaretler, 5 Ocak'a kadar devam edecek

Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen ve bağımsız sanatçıları desteklemek için oluşturulan yeni sanat etkinliği One Akaretler, 5 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Begüm Güney'in küratörlüğünü üstlendiği seçkide 27 bağımsız sanatçı, yaklaşık 140 sanat eseri ve 3 sanat inisiyatifi bulunuyor.

Bilgili Holding Kültür ve Sanat Projeleri Direktörü Begüm Güney AA muhabirine, bu yıl Akaretler Sıraevler özelinde birçok sanat projesi gerçekleştireceklerini söyledi.

Güney, amaçlarının sanatçılara alan açmak olduğunu dile getirerek, "One Akaretler oluşumu birlikte olmak, bir olmak fikrinden doğdu. Özellikle pandemi döneminde bağımsız sanatçıların ne kadar zorlandığına sanat ortamında neler yaşadıklarına şahit olduk. Tabii sadece sanatçıların değil, sanat endüstrisinde, yaratıcı endüstrilerde çalışan birçok insan bu zor dönemi oldukça güç koşullarda geçirdi. Bizim için de ilk projemize bağımsız sanatçılarla ve sanat inisiyatifleriyle başlamak değerli." dedi.

Son yıllarda dünyanın ekolojik manada bir krizde olduğunun farkına varıldığını ifade eden Güney, bu anlamda kolektif olarak dikkatleri buraya çekmek istediklerini anlattı. Güney, ekoloji ekseninde bazı kavramları tartışmaya açmak istediklerine vurgu yaparak, bazı sanatçıların biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir ekolojik üzerine çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bilgili Holding olarak globalde hareket etme amacıyla yola çıktıklarına değinen Begüm Güney, "İlk etapta Türk çağdaş sanatçılarına odaklansak da bu alandaki etkileşimi çok değerli buluyoruz. Aynı zamanda Türk sanatçılarımızın uluslararası etkileşimi ne kadar yoğun olursa görünürlüklerinin de o kadar artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

One Akaretler'in sürekli hale gelmesini planladıklarını aktaran Güney, genç ve bağımsız sanatçıları önceledikleri projede, tüm satışlardan elde edilen gelirin sanatçıya ait olduğunu belirtti.

Bilgili Holding Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Temo da Kovid-19 salgınıyla birlikte sanat endüstrisinde de birtakım değişlikler yaşandığına işaret ederek, One Akaretler'in bağımsız sanatçılar, sanat izleyicileri ve koleksiyonerlerin bir arada buluşması için bir alan açtığını söyledi.

Temo, One Akaretler'in arkasındaki fikri, "bir olmak" şeklinde belirterek, "Bu gibi etkinliklerin çoğalması toplumun sanata olan bakışını geliştirirken, bağımsız kurumlar ve küratörlerle de tüm endüstrinin gelişimi için katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

One Akaretler'in ilk edisyonuna katılan bağımsız sanatçılar ve sanat inisiyatifleri arasında Şahsenem Altıparmak, Oğulcan Arslan, Şeyma Barut, Duygu Deniz Bilgin, Yılmaz Bulut, Yağmur Çalış, Güneş Çınar, Volkan Dinçer, Yağmur Doğan, Baver Doğanay, Delal Eken, Reach Geblo, Songül Girgin, Dilara Göl, Yekatryna Grygorenko, Zeynep Tunçel Kahyaoğlu, Serhat Kır, Pınar Marul, Gözde Mulla, Emrullah Örünklü, Muaz Özden, Aşir Can Turuthan, Deniz Varlı, Nergiz Yeşil, Gülnihal Yıldız, Pınar Yılmaz, Are Projects, Noks Art Space ve Israil Indie Photography Group Gallery yer alıyor.

Farklı disiplinlerde eserleri, sanatseverler ücretsiz olarak buluşturan One Akaretler 5 Ocak'a kadar, 37-39 numaralarda ziyaret edilebilir.