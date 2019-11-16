Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi
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Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

16.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:04
Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi

'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi 'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi
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