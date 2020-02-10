Bağdat'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna saldırı iddiası
Haberler » Güncel » Bağdat'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna saldırı iddiası - Haber

Bağdat'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna saldırı iddiası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

10.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:56
Bağdat'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna saldırı iddiası

'ın başkenti 'ta, ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat'ın güneyinde ABD'li bir güvenlik şirketine bağlı konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Basına yansıyan haberlerde, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Irak hükümetinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler