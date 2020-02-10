Bağdat'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna saldırı iddiası
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat'ın güneyinde ABD'li bir güvenlik şirketine bağlı konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Basına yansıyan haberlerde, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Irak hükümetinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.