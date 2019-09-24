Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında havan topu saldırısı

24.09.2019 00:45

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.

19 MAYIS'TA KATYUŞA FÜZESİ ATILMIŞTI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne, 19 Mayıs gecesi Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda can kaybı yaşanmamıştı. Füze saldırısından Irak kökenli Şii milis grubu, Asaib Ehl el Hak sorumlu tutulmuştu. Beyaz Saray, saldırıdan sonra acil toplanmıştı ve Trump ise, İran'ı uyararak, ''Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur" demişti.