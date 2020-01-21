Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi

21.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 01:09

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzelerin büyükelçilik yakınına düştüğü açıklandı.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'ye 3 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

4 IRAK ASKERİ YARALANMIŞTI

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi sonrası bir çok kez büyükelçilik hedef alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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