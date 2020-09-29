Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı

29.09.2020 07:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 07:36
Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobille geldikleri sokakta etrafa rast gele ateş açtı.

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobille geldikleri sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tüm sokaklara güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken, kaçan saldırganları yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle etrafa rast gele ateş açmaya başladı. Otomobilden açılan ateş sonucu sokak üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobille gelerek etrafa rast gele ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Gülay Hazal Kaya Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Gökhan Töre Mbaye Diagne Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Asker İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 07:37:48. #1.14#
title