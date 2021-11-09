BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ - Haberler
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BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir işçi, sitenin içerisinde peyzaj çalışması yaptığı sırada 15 metrelik kuyuya düştü.

BAĞCILAR'da bir İşçi, sitenin içerisinde peyzaj çalışması yaptığı sırada 15 metrelik kuyuya düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Göztepe Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Bir işçi, peyzaj çalışması yaptığı sırada, bilinmeyen nedenle 15 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyuya düşen yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir itfaiye görevlisi, halatla kuyuya inerek yaralıyı bağladı. Daha sonra yaralı işçi, halatla yukarıya çekildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla soruşturma başlattı.

BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

BAĞCILAR'DA PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ 15 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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