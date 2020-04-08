BAĞCILAR'DA KARANTİNA APARTMANINDA 16 KİŞİDEN 10'U POZİTİF Apartman sakinleri konuştuHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan binada yaşayan 16 kişinin 10'unda koronavirüs olduğu öğrenildi.

Apartman sakinleri konuştu

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan binada yaşayan 16 kişinin 10'unda koronavirüs olduğu öğrenildi.

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan Aras Apartmanı'nda 16 kişinin yaşadığı ve 10 kişide koronavirüs olduğu belirtildi.

16 KİŞİDEN 10'U POZİTİF

Aras Apartmanı'nda oturan annesi, babası ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen 18 yaşındaki Muhammed Ali Aras, ? Geçen hafta yüksek ateş ve öksürük vardı. Ailemizde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Ailecek hastaneye gittik. Sağlık Bakanlığı kadınlar için eve ekip gönderdi. Hastanede hepimizin testleri yapıldı. 16 kişiyiz bu binada. 10 kişi pozitif. Diğerlerinin testi tekrar yapılacak. Evde kendimizi izole ettik. Sadece bir kişi yemek yapıyor. Herkes kendi odasında kalıyor. Evde maskesiz dolaşmıyoruz" dedi.

3 gün önce karantina altına alınan apartmana dün öğle saatlerinde bir ambulans gelmişti. Ambulansın kronik rahatsızlıkları bulunan annesi ve babası için geldiğini söyleyen Aras, 'Annemle babamın kronik rahatsızlıkları var. Annem 33, babam 38 yaşında. Annemde tansiyon, babamda böbrek rahatsızlığı var. Onların şikayetleri biraz daha fazla. Dün de ambulans çağırdık. Hastaneye götürdüler, orada tedavi ettikten sonra eve geri gönderdiler" diye konuştu.

İLK HASTA OLAN KİŞİ BİR SAĞLIK ÇALIŞANI

Başka bir daire oturan Muhammed Mustafa Aras ise, 'Evde 5 kişi yaşıyoruz. Sadece annem hasta odadan çıkmıyor. Amcam hastanede çalışıyor. Yüksek ateş sebebiyle hastaneye gitti. Test yapıldı ve pozitif çıktı. Biz aile apartmanındayız. İster istemez iç içe bir temasımız var. Annesi ve babası ile yaşıyor. Onlara da temas ettiği için testleri pozitif çıktı. Biz de yanlarına indiğimiz için annem de orada kapmış. Belirtileri de 5 gün sonra gösterdi. Durumumuz hafif seyrettiği için evde izole ediyoruz" diye konuştu.

Karantina binalarına giriş ve çıkış yasak olması sebebiyle bina önünde polis ekipleri nöbet tutuyor.

Kaynak: DHA