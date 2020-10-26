Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu

26.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:07

Bağcılar'da, vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan bir şahsın başından vurulduğunu fark edince olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bağcılar İnönü Mahallesi'nde dün gece saatlerindemeydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre İnönü Mahallesi'ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler olaya ilgili soruşturma başlattı.

Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

İlgili Haberler

Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu
Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Seda Sayan Işın Karaca
Spor Erol Bulut Okan Buruk Eddie Newton Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Ankara Sakarya Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 08:07:19. #1.15#
title