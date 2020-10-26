Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu

Bağcılar'da, vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan bir şahsın başından vurulduğunu fark edince olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.