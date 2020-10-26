Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu
26.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:07
Bağcılar'da, vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan bir şahsın başından vurulduğunu fark edince olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Bağcılar İnönü Mahallesi'nde dün gece saatlerindemeydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre İnönü Mahallesi'ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
BAŞINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ekipler olaya ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN