Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
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Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı.

Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Alev alev yanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.

Olay, saat 05: 00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonrası alev alev yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası fabrikada büyük hasar oluşurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama
Son dakika haberleri | Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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