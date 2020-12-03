Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza
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Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza

03.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:51
Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyen 14 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerde, kadın sanatçıya şarkılar eşliğinde para saçılmıştı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlenmiş, alkolün de alındığı eğlenceye katılan 14 kişinin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerde, kadın sanatçıya şarkılar eşliğinde para saçılmıştı.

44 BİN 100 LİRA CEZA KESİLDİ

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı canlı müzikli eğlence sonrası jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada eğlenceye katılan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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