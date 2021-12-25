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Bağ evi alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağ evi alevlere teslim oldu Tokat'ta bağ evinin alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

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TOKAT (İHA) - Bağ evi alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ta bağ evinin alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın; Gezirlik Mahallesinde Ahmet Akgül'e ait bağ evinde meydana geldi. Birana alevlerin sardığı yangın gecenin karanlığını aydınlattı. Yangının bağ evinin yanında bulunan ahıra sıçrama ihtimaline karşı 3 büyükbaş hayvan ile 1 dana çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bağ evi alevlere teslim oldu

Bağ evi alevlere teslim oldu

Bağ evi alevlere teslim oldu

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