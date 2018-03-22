Bafra'da Metal Fabrikası İşçilerinin Eylemi

Bafra'da Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, fabrikadan işçilerin haksız yere çıkarıldığını belirterek, eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası Samsun Şube Başkanı Yusuf Kurt, fabrika önünde yaptığı açıklamada, fabrikadan işçi arkadaşlarının çıkarılmasına tepki gösterdi.

Fabrikada 181 kişinin çalıştığını, 141 kişinin bir yıl içinde işten çıkarıldığını ifade eden Kurt, "Son olarak sendikamıza üye 3 arkadaşımızı işten çıkardılar. Arkadaşlarımız için yaptığımız mücadele inşallah zaferle sonuçlanacak. İş veren kazandıkça bizler de kazanmak istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından işçiler dağıldı.