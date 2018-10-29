Bafra'da Fotoğraf Sergisi

Samsun'un Bafra'da ilçesinde, fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

Bafra Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Parkı'nda "2. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali" bünyesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 200 yerli ve yabancı sporcunun ağırlandığı önemli bir festivale ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Değerlendirme sonucunda, "Kapıkayafest" adlı fotoğraf ile Hakime Küçük birinci, "Kapıkaya Süliet" fotoğrafı ile Emre Uzunlar ikinci, "Tütün Hasadı" fotoğrafı ile Meryem Hatun Şahinol üçüncü oldu.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafının çekinilmesi ve yapılan ikramlardan sonra erdi.