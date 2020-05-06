BAE'de çıkan yangında alev topuna dönen gökdelen bu hale geldi

BAE'de çıkan yangında alev topuna dönen gökdelen bu hale geldiBAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinde dün akşam 48 katlı bir gökdelende çıkan ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan yangında küle dönen gökdelenden geriye kalan görüntü, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.