Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi
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Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi

Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bademcik vücudumuzu her türlü enfeksiyondan koruyan çok önemli bir organdır.

Bademcik vücudumuzu her türlü enfeksiyondan koruyan çok önemli bir organdır. Bademcik iltihabı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Tuzlu Gargara

Tuzlu gargara boğaz iltihabı ve bademcik iltihabı için birebir olarak bilinmektedir. Günde hem sabah hem de akşam olmak üzere tuzlu gargara yaparak bademcik iltihabı faktörlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda bademcik şişmesine de tuzlu gargara çok iyi gelmektedir. Burada enfeksiyona neden olan mikropların ölmesini sağlayan tuzlu gargara uzman doktorlar tarafından önerilmektedir.

2) Bol Su Tüketimi

Bol bol sıvı tüketmek de yine bademcik iltihabı için önemlidir. Bol bol sıvı tüketerek bademcik iltihabı şikayetlerinizi minimumu seviyeye indirebilirsiniz. Bunun için ünde 2 litre su tüketmeniz yeterli olacaktır. Suya alternatif olarak bitkisel çaylar da yine tüketerek bademcik iltihabından doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

3 Ihlamur

Soğuk algınlığı ve diğer şikayetleriniz için ıhlamur tüketimi çok önemlidir. Ihlamur tüketerek bademcik iltihabından kurtulabilirsiniz. Ihlamur çayını günde 2 defa olmak üzere tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

4) Ada Çayı

Ada çayı hem boğazları hafifletir hem de bademcik iltihabına çok iyi gelmektedir. Bademcik iltihabını doğal yollardan tedavi etmek için ada çayı tüketimi doktorlar tarafından öneriliyor. Boğazda yer alan mukusun da sökülmesini sağlayan ada çayı bademciklerin yumuşamasını sağlamaktadır.

5) Papatya Çayı

İltihap kurutucu olarak bilinen papatya çayı en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Boğaz iltihabı ve bademcik iltihabı olduğu durumlarda papatya çayı genel olarak tavsiye edilir. Vücuttaki zararlı toksinlerin de atılmasını sağlayan papatya çayı, bademcikte bulunan iltihaba neden olan mikropların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Mucizevi bir bitkisel çay olarak bilinmektedir.

6) Nane Çayı

Bademcik iltihabı olunca eskiden büyüklerimizin de tercih ettiği doğal tedavi seçeneklerindendir. Nane çayı aynı zamanda ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı nane çayı tüketerek bu tarz şikayetlerini minimum seviyeye indirebilmeniz mümkündür.

Bademcik İltihabı Nedenleri

1) Eksik Hijyen

Yemek yedikten sonra ve yemek yemeden önce el hijyenine dikkat edilmemesi durumunda bademcik iltihabı ortaya çıkabilir. Bu durumda da boğaza kirli gıdalar gidecektir. Bu durumda bademcik iltihabı başta olmak üzere diğer boğaz enfeksiyonu rahatsızlıkları da nüksedebilir.

2) Hayvan Teması

Sürekli olarak hayvanlarla temas etmek ve hayvanlarla uyumak yine boğaz iltihabına neden olabilir. Özellikle bu hayvanların hijyeni ve temizliği çok önemlidir.

3) Hasta Kişilerle Temas

Boğaz iltihabı geçiren bir hasta ile temas etmek de o kişinin boğaz iltihabı olmasına neden olabilir. Örneğin aynı havluyu ya da aynı yastığı kullanmak boğaz iltihabı virüsünün size geçmesini sağlar ve bu şekilde bademcik iltihabı ortaya çıkar.

Bademcik İltihabı Tedavisi

Bademcik iltihabının akut mu kronik mi olduğu doktor tarafından tespit edilir. Bunun sonucunda da hastaya ilk olarak ilaç tedavisi tavsiye edilir. Tam olarak ilaç tedavisi ile birlikte c vitamini destekleyici takviye gıdalar da verilmektedir. Bademcik iltihabı tedavisinde bir takım antibiyotik ilaçlar verilir. Bu şekilde viral enfeksiyonlar da başta olmak üzere bademcik iltihabı belirtileri önemli ölçüde azalır.

Kaynak: Hürriyet

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Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi - Haberler Magazin
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