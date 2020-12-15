Bacakları kesilerek öldürülen kedi pasajda bulundu
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Bacakları kesilerek öldürülen kedi pasajda bulundu

15.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:22
Bacakları kesilerek öldürülen kedi pasajda bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir pasajın koridorunda bacakları kesilen kedinin ölüsü bulundu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir pasajın koridorunda bacakları kesilen kedinin ölüsü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, pasajda iş yerleri bulunanlar, kedinin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. 

Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda iş yerleri bulunanlar sabah geldiklerinde koridorda bacakları kesilen bir kedinin ölüsünü görünce şoke oldu. Esnaf kedinin üzerini kapatırken, polise haber verdi. Koridorda hiç kan izi olmadığı görülürken, kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ise kedinin ölüsünü aldı. Polis çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Pasajda iş yerleri bulunanlar, 'Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar, bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah'tan korkunuz yok mu Günah, bunun vebali var. Bu hayvan ahirette bizden hesap soracak. Bunu kim yaptıysa elleri kolları felç olsun. Dilerim Allah'ta bu hayvan da aynısını ona yapsın' diyerek tepki gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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