Babu'l Mendeb Boğazı'nda Petrol Transferi Geçici Olarak Durduruldu

Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisinin Kızıldeniz sularında Husilerin saldırısına uğramasının ardından Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferleri geçici olarak durduruldu.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden yapılan tüm ham petrol transferi, buranın güvenliği sağlanıncaya kadar derhal ve geçici olarak durdurulacaktır." ifadesini kullandı.

Falih, Husilerin ham petrol gemilerine yönelik tehditlerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı üzerindeki uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığını etkilediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO da Babu'l Mendeb Boğazı güvenli hale gelinceye kadar tüm petrol nakliyatının acilen ve geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

ARAMCO açıklamasında söz konusu kararın, petrol gemileri ile mürettebatının güvenliğinin sağlanması ve muhtemel petrol sızıntılarının engellenmesi için alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalının resmi Twitter hesabından daha önce yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığı belirtilmiş ancak daha sonraki açıklamalarda sayının iki olduğu duyurulmuştu. Petrol gemilerinden her birinin 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

SPA'nın haberinde saldırının, gemilerden birinde hafif hasara yol açtığı, denize petrol sızıntısı olmadığı ve hasar gören geminin en yakın Suudi Arabistan limanına çekme işleminin sürdüğü ifade edildi. SPA'da diğer gemiyle ilgili bilgi verilmedi.

Husilere ait El Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada da Husilere ait Deniz Kuvvetlerinin, Suudi Arabistan'ın Demmam adlı gemisini ülkenin batı sahilinde hedef aldığı bildirilmişti.

ARAMCO, dünyadaki her 8 varil petrolden birini üretiyor.