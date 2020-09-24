Babil ne demektir? Babil kelime anlamı nedir? Babil TDK anlamı nedir? Babil kulesi nedir? Babil kulesi nerededir?

Babil ne demektir? Babil kelime anlamı nedir? Babil TDK anlamı nedir? Babil kulesi nerededir? Babil tarihi nedir?

Babil kelimesi Babil dizisiyle beraber Google'a yazılıp en çok aratılan kelimelerden biri olmuştur. Mezopotamya'da bir şehir ismi olan Babil'in kelime anlamı nedir? Babil kelimesi ile ilgili merak edilen her şey ve anlamı aşağıdadır;

BABİL NE DEMEK?

Babil, Mezopotamya'da kurulmuş eski bir uygarlıktır. Babil'in Batı dillerinde ki adı 'Babylon' sözcüğü ile de aynı anlamda kullanılır.

BABİL TDK ANLAMI NEDİR?

M.Ö. 450 yıllarında varlığını sürdüren Babil'in Türkçe bir kelime olmamasından dolayı TDK'da anlamı bulunmamaktadır.

BABİL TARİHİ

M.Ö. 450'li yıllarda tarihçi Heredot, ''Babil, yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar.'' demiştir. Heredot, Babil şehrini tarif ederken şehrin dış duvarları 80 kilometre uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu belirtmiştir. 4 atlı bir araba gezinebilmektedir. Duvarların içinde som altından yapılmış heykeller, kale ve tapınaklar vardır.

Şehrin en ünlü yapısı Babil Kulesi'dir. Bu kule, Marduk Tanrısına yapılmış olup cennete gitmek için göğe doğru uzanmaktadır. Babil, M.Ö. 605 yılından itibaren 43 yıl hüküm kral Nebuchadnezzar tarafından yapılmıştır. Başka bir rivayete göre ise M.Ö. 810 yılında Asur kraliçesi Semiramis tarafından yaptırılmıştır. Babil kralının sıla hasreti çeken karısını neşelendirmek için yaptığı Babil'in asma bahçeleri, yapay dağlar ve suların akacağı büyük teraslar şeklindeydi. Kule birbirini üzerine kübik direklerden oluşmaktadır. İçleri boş olan bu direkler, bitki ve ağaçların yetiştirilebilmesi açısından suyla doldurulmuştur.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİNİN ÖNEMİ

Babil'in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikasından biridir. Babil'in Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerden oluşmaktadır. Karısının geldiği dağlık ve yeşil yerlere olan hasreti sebebiyle böyle bahçeler ve kuleler yapmıştır.