13 Yaşındaki Çocuk Babasının Silahıyla 4 Yaşındaki Kardeşini Öldürdü
Polis babasının beylik tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşini vurdu. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da, polis memuru olan M.E,nöbet dönüşü evine giderek tabancasını bırakıp uymaya gitti. Babasının tabancasıyla oynayan Y.E.'nin (13) elindeki silah kazara ateş aldı, boynuna isabet eden kurşun sonucu 4 yaşındaki A. E. yaşamını yitirdi.
KURŞUN, BOYNUNA İSABET ETTİ
Olay, saat 09.30 sıralarında Halıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık polis memuru M.E., gece nöbetten sonra sabah Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü. Tabancasını çıkaran M.E., uyumak için odasına geçti. İddiaya göre M.E. uyuduktan sonra Y.E., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun kardeşi A. E.'nin boynuna isabet etti.
TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesine uyanan baba M.E., A.'yi kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri A. E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, A. E.'nin cenazesinin yarın öğle vakti Halıkent Camii'nde kılınacak namazın ardından Halıkent Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
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özellikle tabanca gibi ateşli silahlar kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi gereklidir..böyle olaylar sıksık tekrarlanıyor neden ders alınmıyor anlamıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çocuklarımıza oyuncak mağazasına girince hangi oyuncağı alıyorsak çocuğumuzun geleceğini de O ANDA belirleriz. Lego alırsak bilim yoluna, kamyon veya vinç alırsak mühendislik dalına vs. vs. yönlendiririz onları. Eğer silah, makineli tüfek falan alıyorsak da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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çocuk atiş tahlimi yapmışCevap Yaz 14 Yayından KaldırYORUSUZ: geri zekalı zihinden yoksun ahmak.8 Yayından Kaldır...: Komik oldugunu mu zannediyosun Ulan dingil bi bitmesiniz bu ülkede beyin yoksunu ruhsuzlar! yaptığın yorumu yazarken utanır insan15 Yayından Kaldır