2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
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2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Balıkesir'de, kamyonetle kağıt toplayan bir şahıs, manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı tekerlek altında kaldı. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

27.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:41

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyonetle kağıt toplayan Ergül G. (32), manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu G. tekerlek altında kaldı. Küçük kız, hastanede yaşamını yitirdi.

ARACIN ARKA LASTİĞİNİN ALTINDA KALDI

Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi'nde bulunan bir içecek toptancısının önünde biriken kartonları kamyonetle almaya gelen Ergül G., karton ve naylonları aracına yükledi. Ergül G., yükleme sırasında kullandığı brandayı çekmek için ilerlediği sırada kamyonetin yanında bulunan kızı Derinsu G., aracın arka lastiğinin altında kaldı.

2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden Ergül G., çocuğunu yakında bulunan Edremit Özel Hastanesi'ne götürdü. Derinsu G., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
MUSA: Allah rahmet eylesin. . Anne , baba ve yakınlarına Allah sabır versin. . Bizleri çocuklarımızla imtihan etme ya Rab
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