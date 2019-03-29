Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Düzce'de, babası tarafından eve kilitlenip mahsur kalan genç kızı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis, balkonda bekleyen kızı alarak evden çıkarttı.
Düzce'de babasının kilitlediği evde mahsur kalan 18 yaşındaki Bahar Ş.'yi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis, balkonda bekleyen kızı alarak evden çıkarttı.
Düzce'nin Aydınpınar Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahar Ş. (18) isimli genç kız, babasının kendisini eve kilitlemesi nedeniyle balkonda komşularından yardım istedi.
POLİS VE İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI
Komşuları haber vermesiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı kurtarmak için çalışma başlattı.
İTFAİYENİN SEPETLİ ARACIYLA İNDİRİLDİ
Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla genç kızın bulunduğu katın balkonuna çıkarak bir süre genç kızla konuştu. Daha sonra itfaiyenin sepetli aracına polis eşliğinde binen Bahar Ş., aşağı indirilerek polis aracıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, genç kızı kurtardıktan sonra itfaiye merkezine, eve babası tarafından kilitlenen genç kızın kurtarıldığını bilgi verdi.
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bu hükümet döneminde ailelerde saygı sevgi dibe vurdu..yeni bir kurtarıcıya ihtiyacımız var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR GÜN BENİDE BABAM YANLIŞLIKLA KİTLEMİŞTİ. BİZ YABANCI ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN BABAM 3 VARDİYERDE ÇALIŞIYORDU KARDEŞLERİM OKULA ANNEMDE İŞE GİTMİŞDİ BENDE OKULA GİTMEK İİÇİN GEÇ KALMIŞDIM . O YÜZDEN . . AMA BEN TELOFONLA BABAMI ARADIM GELİP KAPIYI AÇTI EĞER YARDIM HATTINA TELOFON AÇSAYDIM BABAMA KİMSE İNANMAZ VE CEZA ALIRDI. AMA BU KIZI BABASI BİLEREK İSTİYEREK KİTLEMİŞ NEDEN ACABA KIZ ÇOCUĞU OLDUĞU İÇİNMİ??????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Başlığı 88 defa okudum birşey anlamadım....anlayan varsa anlatsın bi zahmet.Cevap Yaz Yayından Kaldır