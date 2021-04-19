Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
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Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı

Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Muradiye ilçesindeki Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, babasının bel rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağrıları azaltmak için omurga aparatı tasarladı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, babasının bel rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağrıları azaltmak için omurga aparatı tasarladı. Kaya, tasarladığı aparatla Genç Girişimciler Yarışması'nda gelecek vaat eden özel ödüle layık görüldü.

Erciş ilçesinde yaşayan 6 nüfuslu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Muradiye Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Emin Kaya, babasının yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle çektiği acıları azaltmak için bir aparat tasarlamaya karar verdi. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Kaya, piyasada bulunan ürünleri inceleyip bu ürünlerin kullanım amaçlarını, nasıl kullanıldıklarını, dezavantajlarını ve avantajlarını belirleyip bir omurga aparatı tasarladı. Kaya, tasarladığı bu aparatla Semra-Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Genç Girişimciler Yarışması'na da başvurdu. Türkiye genelinden 200'den fazla lise öğrencisinin başvuru yaptığı yarışmada Kaya, acıyı dindiren ve ağrıyı azaltan omurga aparatı projesi ile gelecek vaat eden özel ödüle layık görüldü.

Mehmet Emin Kaya'nın babası Mahsun Kaya, Erciş'in Kışla Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, "Bel fıtığı rahatsızlığından dolayı çok acı çekiyordum. Oğlum da bunu görünce bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu omurga aparatını yaptı ve Semra-Enver Yücel Vakfı tarafından özel ödüle layık görüldü" dedi.

Mehmet Emin Kaya ise girişimcilik üzerine araştırmalar yapmayı sevdiğini belirterek, "Babamdaki bel fıtığı ve bel ağrıları üzerine çeşitli araştırmalar yaptım. Araştırmalarımda halihazırda piyasada bulunan malzemelerin eksik kaldığı noktasını araştırdıktan sonra projemiz ile Semra-Enver Yücel Vakfı'nın Genç Girişimciler Yarışması'na başvurdum. Yarışmada elde ettiğim başarıdan sonra bana destek vereceklerini, ileriki hayatımda benimle birlikte bu yolda olacaklarını ifade ettiler. Destekler için Semra Enver Yücel Vakfı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Devletime ve milletime daha faydalı işlerle hizmetlerde bulunmak benim için en büyük ödüldür. Bel fıtığı ve bel sorunlarına mustarip insanlara çözüm olabilmek benim için şimdilik en büyük mutluluk ve

ödül olacak. İleriki hayatımda farklı sorunlara da çözüm bulabileceğim konusunda kendime güveniyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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