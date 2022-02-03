Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da babası Halil Uysal'ı (65) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Cem Uysal'un (33) ifadesinde, "Annem ve babam devamlı olarak tartışıyorlardı. Dün akşam yine tartıştılar. Sinirlenip, 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.