Babasından anahtar almak için geldi çatıdan düşerek öldü Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bir iş yerinin çatısında tadilat yapan babasından anahtar almak isterken çatıdan düşerek ölen şahıs, toprağa verildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bir iş yerinin çatısında tadilat yapan babasından anahtar almak isterken çatıdan düşerek ölen şahıs, toprağa verildi.

Olay dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin çatısında tadilat çalışması yapan babasından arabanın anahtarını almak için gelen Serkan Tekin (44) adlı şahıs, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Tekin'in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen evli ve 1 çocuklu Tekin'in cenazesi öğle namazını müteakip, İzmit Fevzi Çakmak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA