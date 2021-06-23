Babasına sinirlenip önce kendini jiletledi sonra evi yaktı
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Babasına sinirlenip önce kendini jiletledi sonra evi yaktı

Babasına sinirlenip önce kendini jiletledi sonra evi yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de babası ile tartışan bir şahıs oturduğu evi yakıp sonra da oturup izledi.

Sarıyer'de babası ile tartışan bir şahıs oturduğu evi yakıp sonra da oturup izledi.

Şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, 2 katlı bina da maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 11.20 sıralarında Sarıyer Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Osman komşularıyla kurbanlık koyun bakmaya evden çıktı. Aradan biraz zaman geçince telefonu çalan Osman, 2 katlı evinin yandığını öğrendi. Olay yerine gelen baba çıkan yangın karşısında şoke olurken olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına aldı. Muharrem Osman'ın oğlu Ali Osman'ın çıkardığı iddia edildi. Ali Osman babasıyla kavga edip önce kendini jiletlediği daha sonra kendi evini yaktığı ileri sürüldü. Yangını izleyen Ali Osman, sakinleştirildikten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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