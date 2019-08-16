Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Samsun'da bir kişi, iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

16.08.2019 12:42
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Samsun'da bir kişi, iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayıp, 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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