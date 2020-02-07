Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı

07.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:48

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

ÖLMEDEN ÖNCE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ölümünden önce kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şeyma, tartışma büyüyünce korkup uzaklaşmak istedi ancak babası belinden çıkardığı tabanca ile Şeyma'yı hedef aldı. Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Korkunç olayın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, 17 yaşındaki Şeyma'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

İşte ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:

BERNA LAÇİN: İki yakın arkadaşım, biri 17 biri 18 yaşındaki kızlarını kaybetti... Hayatta olsalardı da bir erkek arkadaşları olsaydı, evlatlarının bir tekmutlu gülüşü için canlarını verirlerdi şu an... Sağlıklı bir evladın kıymetini bilmemek,günahların en büyüğü olsa gerek... #seymayıldız

METİN ŞENTÜRK: Babası tarafından öldürülmüş tarzında yazılar okuyorum. Baba çok kutsal bir kelimedir, bunun gibi şerefsizlere baba deyip yüceltmeyin!Mekanın cennet olsun yavrum... #seymayıldız

HARUN TEKİN: Genç kadının mutlu ve özgür olma ihtimali, hayatı enerji israfı olarak geçen biyolojik babasını çok rahatsız etti. kendisi mutsuz bir köle olarak yaşamıştı. genç kadının özgürleşme ihtimaline kızıp canını almak da onu özgür ve mutlu yapmadı. "adamın dibi" övgü değil. #seymayıldız