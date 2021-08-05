Azra'yı öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının jilet takıntısı olduğu ortaya çıktı
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Azra'yı öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının jilet takıntısı olduğu ortaya çıktı

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Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden ve cinayetten sonra jiletle bedenine adını yazan Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı konuştu. Ayhan'ın kendisini sürekli boğmaya çalıştığını belirten genç kız, "Jilet ile vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu" dedi.

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

CENAZENİN EKSİK KISMI TAMAMLANDI

28 Temmuz'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu Seyir Terası ormanlık alanda bulundu. Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından aile, Azra'nın cansız bedenini alarak Osmaniye'ye götürdü. Genç kızın cenazesi, Sofular Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

TABUTUNA MEZUNİYET CÜBBESİ SERİLDİ

Üzerine dev Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞUYDU"

Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğu idi. Melek oldu. Bundan sonra başka Azraların ölmemesi için mücadele edeceğim. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için çalışacağım" dedi.

"YAVRUMU DAĞLARDAN TAŞLARDAN TOPLADIM"

Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin ciğeri yanmasın. Artık son bulsun. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Bir haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

KATİLİN ESKİ KIZ ARKADAŞI KONUŞTU

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın ismini vermek istemeyen eski kız arkadaşı, kendisinin de işkence gördüğünü anlattı. Ayhan'ın kendisi ile olan arkadaşlığında kendisini sürekli boğmaya çalıştığını, her seferinde son anda elini boğazından çektiğini söyledi. Genç kız, "Jilet ile vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu. Yaşadıklarım kabus gibiydi. Tüm bunları unutmak istiyorum" dedi.

Azra'yı öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının jilet takıntısı olduğu ortaya çıktı
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